Milan, lampante cambio di strategia: usato sicuro per puntare al top

Il 'CorSport' ha evidenziato come l'età media generale della rosa del Milan sia aumentata, dai 25,1 anni della stagione 2024-2025 ai 26,4 di questa stagione. Il Milan è passato dall'avere la quinta rosa più giovane del campionato scorso (dietro solo a Parma, Juventus, Hellas Verona ed Empoli ) alla nona più vecchia nella competizione attuale, dietro a Inter (28,5 anni di media), Napoli (28,1 anni), Lazio (28,1), Cremonese (27,6), Bologna (26,9), Atalanta (26,9), Juventus (26,7) e Como (26,5).

Il quotidiano romano, poi, ha spiegato che, considerando solo le formazioni schierate nelle prime 3 giornate di Serie A, il Milan si piazza al sesto posto tra le formazioni meno giovani, alle spalle di Napoli, Inter, Cremonese, Bologna e Lazio. La carta d'identità di Modrić e Rabiot fa la differenza, certo, ma è innegabile come il croato e il francese la facciano anche sul campo. E questo serve per costruire una rosa vincente. D'altronde, il Milan che ha vinto lo Scudetto nel 2022 affonda le sue radici nel calciomercato invernale 2020, quando arrivarono Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović.