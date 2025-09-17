Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Vlahovic: “Non è stato un periodo facile. Si parlava tanto tutti i giorni”

INTERVISTE

Vlahovic: “Non è stato un periodo facile. Si parlava tanto tutti i giorni”

'Non ho mai chiesto Dusan Vlahovic': Milan, bugia bianca di Allegri?
Al termine della partita contro il Dortmund, Dusan Vlahovic, accostato al Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni rivolte anche al mercato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E' terminata la prima ondata delle partite in Champions League: la Juventus di Igor Tudor ha pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund di Niko Kovac.  Tra i marcatori del match, c'è anche Dusan Vlahovic, che ha messo a segno una doppietta e fornito anche un assist ai suoi compagni. Al termine della partita l'attaccante serbo, che quest'estate è stato accostato innumerevoli volte al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni rispondendo ad una domanda di Fabio Capello, ex allenatore dei rossoneri negli anni 90. Ecco di seguito, le sue dichiarazioni:

Vlahovic: "Si scriveva tutti i giorni tante cose neanche vicine alla verità"

—  

La domanda di Capello: "Dusan, dopo le polemiche di quest'estate vedo che hai tanta voglia e tanta rabbia. C'è qualcosa dentro che vuoi tirare fuori?"

LEGGI ANCHE

La risposta di Dusan: "Mister buonasera, rabbia no, ma non è stato un periodo facile per me, si parlava e si scriveva tutti i giorni tante cose che, posso dirlo adesso, non erano neanche vicine alla verità per il 99%. È normale che una persona questo possa disturbarla, però  io ho trovato un po' di forza in queste cose.  Ogni giorno devi dimostrare qualcosa e devi avere sempre fame. Io non sono mai abbastanza contento, stasera ho fatto due gol e un assist ma volevo fare il terzo gol. Ho sempre aspettative alte. Gioco in una squadra meravigliosa, in uno dei club più importanti di sempre, non mi posso lamentare.

Io faccio il mio lavoro il mio lavoro e il mio lavoro è mettermi a disposizione, allenarmi al massimo e fare gol. Se non fai gol è normale che vieni criticato. Quando ero più giovane la cosa mi turbava di più, come è normale che sia, ma ora sto trovando equilibrio e penso di essere migliorato. Credo di avere ancora tantissimi margini di miglioramento e devo continuare a mettermi a disposizione e allenarmi più di tutti"

Leggi anche
Schwoch: “Scudetto? Il Milan che non ha le coppe mi fa paura”
Moretto: “Ad oggi l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA