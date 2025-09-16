Dopo il successo col Bologna, i riflettori del Milan si sono spostati su una figura molto importante per tutto il mondo rossonero: Adriano Galliani. A parlare del presunto ritorno al club di via Aldo Rossi è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto con un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
INTERVISTE
Moretto: “Ad oggi l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan”
“Si sta parlando tanto di un possibile ritorno di Galliani al Milan. In estate c'era stata una stretta di mano, una promessa verbale. Vi ribadisco anche oggi, 16 settembre, che mi confermano che l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan. I segnali che mi arrivano sono estremamente positivi, lo stesso Galliani ritiene che ci siano tutte le carte necessarie per poter tornare. Capiremo quando poi ci sarà il closing del Monza, che ha ritardato: arriverà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Poi ci si aspetta, mi aspetto, che Adriano Galliani possa far ritorno al Milan. L’orientamento non è cambiato”.
