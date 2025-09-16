Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Moretto: “Ad oggi l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan”

INTERVISTE

Moretto: “Ad oggi l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan”

Moretto: “Ad oggi l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan” - immagine 1
A parlare del presunto ritorno al Milan di Adriano Galliani è stato il noto esperto di mercato, Matteo Moretto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo il successo col Bologna, i riflettori del Milan si sono spostati su una figura molto importante per tutto il mondo rossonero: Adriano Galliani. A parlare del presunto ritorno al club di via Aldo Rossi è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto con un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Moretto: "Mi aspetto che Adriano Galliani possa far ritorno al Milan"

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Nkunku e Gimenez: la sfida è partita? Al momento due situazioni opposte

“Si sta parlando tanto di un possibile ritorno di Galliani al Milan. In estate c'era stata una stretta di mano, una promessa verbale. Vi ribadisco anche oggi, 16 settembre, che mi confermano che l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan. I segnali che mi arrivano sono estremamente positivi, lo stesso Galliani ritiene che ci siano tutte le carte necessarie per poter tornare. Capiremo quando poi ci sarà il closing del Monza, che ha ritardato: arriverà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Poi ci si aspetta, mi aspetto, che Adriano Galliani possa far ritorno al Milan. L’orientamento non è cambiato”.

Leggi anche
Iuliano: “Allegri l’ha preparata bene, sta portando il Milan al livello che vuole...
Rowe su Rabiot dopo la lite: “Ora è tutto ok con lui, non ci sono rancori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA