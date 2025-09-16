Moretto: “Ad oggi l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan”

“Si sta parlando tanto di un possibile ritorno di Galliani al Milan. In estate c'era stata una stretta di mano, una promessa verbale. Vi ribadisco anche oggi, 16 settembre, che mi confermano che l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan. I segnali che mi arrivano sono estremamente positivi, lo stesso Galliani ritiene che ci siano tutte le carte necessarie per poter tornare. Capiremo quando poi ci sarà il closing del Monza, che ha ritardato: arriverà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Poi ci si aspetta, mi aspetto, che Adriano Galliani possa far ritorno al Milan. L’orientamento non è cambiato”.