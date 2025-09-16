Rowe su Rabiot dopo la lite: “Ora è tutto ok con lui, non ci sono rancori”

Sembra, perciò, tutto risolto e sepolto tra i due calciatori, che si son stretti la mano nel pre-partita di domenica sera, come se niente fosse accaduto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
Domenica sera, a San Siro, è andata in scena Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A, vinta dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol del centrocampista croato, Luka Modric. Oltre alle polemiche legate al mancato rigore fischiato a favore del Milan, è stata una serata alquanto particolare per due calciatori: Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, arrivati rispettivamente al Milan e al Bologna dall'Olympic Marsiglia di Roberto De Zerbi dopo una bruttissima lite avvenuta all'interno dello spogliatoio francese meno di un mese fa. In conferenza stampa, Rowe è ritornato sull'argomento, dichiarando:
LEGGI ANCHE: Milan, Nkunku e Gimenez: la sfida è partita? Al momento due situazioni opposte
"Sicuramente c’è stato qualcosa nello spogliatoio. Ho scelto di non parlare più di questo per andare avanti e migliorarmi come giocatore. Ora con lui è tutto ok, non ci sono rancori tra noi, sono cose che possono succedere in uno spogliatoio e dovrebbero rimanere lì ma a volte escono fuori e arrivano alla stampa. Succede quando tutti vogliono qualcosa di buono per la squadra"
Sembra, perciò, tutto risolto e sepolto tra i due calciatori, che si son stretti la mano nel pre-partita di domenica sera, come se niente fosse accaduto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA