Ex Milan, Savicevic su Adzic: “Io da quando avevo 18 anni ero già titolare”

Dejan Savicevic , ex fantasista del Milan dal 1992 al 1998 e attuale presidente della Federazione Calcistica Montenegrina, in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di TMW.com ha parlato del giovane Vasilije Adzic, giocatore della Juventus e marcatore di uno dei gol nel Derby d'Italia contro l'Inter. L'ex Milan ha voluto spendere due parole sul giovane talento bianconero, facendo anche un confronto con l'inizio della sua carriera calcistica e i suoi anni passati in rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Le parole di Savicevic: "Io non ho mai avuto una pausa nella mia carriera prima di arrivare al Milan. Da quando avevo 18 anni, ero titolare, ho giocato il 90% delle partite per i club in cui giocavo. Ho saltato partite solo per cartellini o infortuni. Io ero costante, e Vasilije, nell'ultimo anno e mezzo, ha giocato meno, praticamente ha avuto una pausa, queste cose possono lasciare il segno in una carriera".