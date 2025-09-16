Pianeta Milan
Ex Milan, Kakà rivela: “Amo il calcio. Un giorno vorrei gestire un club”

Presso lo stadio Stadio José Alvalade di Lisbona, è andato in scena il Legends Charity Game: le parole dell'ex Milan Kakà
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di lunedì 15 settembre, lo Stadio José Alvalade di Lisbona era costellato di leggende. La casa dello Sporting ha, infatti, ospitato la Legends Charity Game, un evento dallo scopo benefico che è riuscito a riunire numerosi campioni del panorama calcistico mondiale.

Come riferito da Gazzetta.It, sul rettangolo verde, infatti, sono scese tantissime stelle: da Del Piero e Zanetti, a Kakà e Roberto Carlos. Insomma, nomi davvero altisonanti. Non soltanto calcio però: per qualche minuto è sceso in campo anche il campione del mondo di Boxe, Oleksandr Usyk.

Legends Charity Game, parla Kakà: "Vorrei gestire un club"

Due formazioni, ovviamente:  i Portugal Legends, guidati da Luís Figo, ex giocatore del Real Madrid, e le World Legends, squadra in cui era presente Ricardo Kakà, ex stella del Milan. Il match è finito a favore dei Portugal Leeds: un secco 4-1. Al termine della partita, però, a parlare è stato proprio il brasiliano Kakà, che ha rilasciato anche delle dichiarazioni sul suo futuro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla partita:“Amo il calcio e ogni volta che posso tornare a giocare è speciale, soprattutto quando c’è un fine benefico. È stato bellissimo rivedere compagni e avversari di un tempo e sentire il calore dei tifosi, in particolare dei più giovani che non ci hanno mai visto da professionisti ma erano lì a sostenerci”.

Le parole sul suo futuro: “Un giorno mi piacerebbe gestire un club, sarebbe una sfida incredibile”.

