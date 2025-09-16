Ex Milan, Kakà rivela: “Amo il calcio. Un giorno vorrei gestire un club”

Legends Charity Game, parla Kakà: "Vorrei gestire un club"—
Due formazioni, ovviamente: i Portugal Legends, guidati da Luís Figo, ex giocatore del Real Madrid, e le World Legends, squadra in cui era presente Ricardo Kakà, ex stella del Milan. Il match è finito a favore dei Portugal Leeds: un secco 4-1. Al termine della partita, però, a parlare è stato proprio il brasiliano Kakà, che ha rilasciato anche delle dichiarazioni sul suo futuro. Ecco, di seguito, le sue parole:
Sulla partita:“Amo il calcio e ogni volta che posso tornare a giocare è speciale, soprattutto quando c’è un fine benefico. È stato bellissimo rivedere compagni e avversari di un tempo e sentire il calore dei tifosi, in particolare dei più giovani che non ci hanno mai visto da professionisti ma erano lì a sostenerci”.
Le parole sul suo futuro: “Un giorno mi piacerebbe gestire un club, sarebbe una sfida incredibile”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA