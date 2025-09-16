Ex Milan, Kakà rivela: “Amo il calcio. Un giorno vorrei gestire un club”

Due formazioni, ovviamente: i Portugal Legends , guidati da Luís Figo , ex giocatore del Real Madrid , e le World Legends, squadra in cui era presente Ricardo Kakà , ex stella del Milan . Il match è finito a favore dei Portugal Leeds: un secco 4-1 . Al termine della partita, però, a parlare è stato proprio il brasiliano Kakà , che ha rilasciato anche delle dichiarazioni sul suo futuro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla partita:“Amo il calcio e ogni volta che posso tornare a giocare è speciale, soprattutto quando c’è un fine benefico. È stato bellissimo rivedere compagni e avversari di un tempo e sentire il calore dei tifosi, in particolare dei più giovani che non ci hanno mai visto da professionisti ma erano lì a sostenerci”.