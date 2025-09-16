Raiola, agente Donnarumma: “Milan? La prima squadra non si dimentica mai”

Raiola: "Donnarumma-Milan? La prima squadra non si scorda mai"

“Ci sono stati tanti allenatori che sono impazziti per Donnarumma. Negli ultimi anni dovunque è andato ha detto la sua. Non mi curo delle critiche della gente, persino fenomeni come Cristiano Ronaldo e Messi sono stati criticati. Chi critica i fenomeni vuole solo mettersi in mostra. Polemiche sul gioco con i piedi? Non capisco il motivo di queste critiche. Al di là del fatto che non ho mai visto Gianluigi sbagliare qualcosa di clamoroso con i piedi, quello che più conta per me è il percorso che Gianluigi ha fatto con noi. Quest’anno sono 10 anni che lui gioca ai massimi livelli e per un giovane come lui questo è un grande risultato.