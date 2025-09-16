Raiola, agente Donnarumma: “Milan? La prima squadra non si dimentica mai”

Intervenuto su Radio CRC, Vincenzo Raiola, agente dell'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato delle dichiarazioni
Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Vincenzo Raiola, agente dell'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, cresciuto con i colori rossoneri fino al 2021 ed ora al servizio del Manchester City di Pep Guardiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al suo assistito. Tra le sue parole, spuntano anche quelle legate alla sua ex squadra, quella che tifa: il Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Raiola: "Donnarumma-Milan? La prima squadra non si scorda mai"
“Ci sono stati tanti allenatori che sono impazziti per Donnarumma. Negli ultimi anni dovunque è andato ha detto la sua. Non mi curo delle critiche della gente, persino fenomeni come Cristiano Ronaldo e Messi sono stati criticati. Chi critica i fenomeni vuole solo mettersi in mostra. Polemiche sul gioco con i piedi? Non capisco il motivo di queste critiche. Al di là del fatto che non ho mai visto Gianluigi sbagliare qualcosa di clamoroso con i piedi, quello che più conta per me è il percorso che Gianluigi ha fatto con noi. Quest’anno sono 10 anni che lui gioca ai massimi livelli e per un giovane come lui questo è un grande risultato.