Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Lucarelli: “Modric storia bellissima, ma se uno a 40 anni fa la differenza …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Lucarelli: “Modric storia bellissima, ma se uno a 40 anni fa la differenza …”

Milan, Lucarelli: 'Modric storia bellissima, ma se uno a 40 anni fa la differenza ...'
Cristiano Lucarelli, storico bomber del Livorno, è stato intervistato da Tuttomercatoweb. Un passaggio anche sul Milan e Luka Modric e il calcio italiano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Io spesso faccio una riflessione però: Totti e Toni sono stati capocannonieri a 38 anni, Dzeko torna a 39 anni, Modric a 40... Bellissime storie, ma c'è qualcosa che non funziona". Questo il chiaro pensiero di Cristiano Lucarelli, storico bomber del Livorno. L'ex attaccante ha rilasciato una lunga intervista a 'Tuttomercatoweb' in cui ha parlato anche dell'impatto di Modric sul Milan e sulla Serie A.

Milan, Lucarelli: "Modric lo avrei voluto a 20 anni in Italia". La riflessione

—  

"Se uno a 40 anni fa ancora la differenza, secondo me significa che c'è un problema", sancisce Lucarelli. L'ex punta fa un riflessione sul nostro campionato facendo un parallelo sul glorioso passato della Serie A e del Milan: "Io Modric lo avrei voluto a 20 anni in Italia, come arrivarono Kaka, Ronaldo, Shevchenko. Ora siamo abituati a vedere Cristiano Ronaldo arrivare a 37 anni e diventare capocannoniere".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot che impatto: come se fosse stato sempre in rossonero>>>

Lucarelli conclude: "Poi ripeto sono esempi bellissimi, ma domandiamoci perché i giovani bravi fanno due partite buone e poi si perdono per la strada".

Leggi anche
Zola: “Milan, Modric è un genio nel gestire gioco e palla”
Costacurta: “La prima Champions fu unica. Novanta mila milanista a Barcellona”

© RIPRODUZIONE RISERVATA