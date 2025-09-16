Lucarelli conclude: "Poi ripeto sono esempi bellissimi, ma domandiamoci perché i giovani bravi fanno due partite buone e poi si perdono per la strada".
"Io spesso faccio una riflessione però: Totti e Toni sono stati capocannonieri a 38 anni, Dzeko torna a 39 anni, Modric a 40... Bellissime storie, ma c'è qualcosa che non funziona". Questo il chiaro pensiero di Cristiano Lucarelli, storico bomber del Livorno. L'ex attaccante ha rilasciato una lunga intervista a 'Tuttomercatoweb' in cui ha parlato anche dell'impatto di Modric sul Milan e sulla Serie A.
"Se uno a 40 anni fa ancora la differenza, secondo me significa che c'è un problema", sancisce Lucarelli. L'ex punta fa un riflessione sul nostro campionato facendo un parallelo sul glorioso passato della Serie A e del Milan: "Io Modric lo avrei voluto a 20 anni in Italia, come arrivarono Kaka, Ronaldo, Shevchenko. Ora siamo abituati a vedere Cristiano Ronaldo arrivare a 37 anni e diventare capocannoniere".
Lucarelli conclude: "Poi ripeto sono esempi bellissimi, ma domandiamoci perché i giovani bravi fanno due partite buone e poi si perdono per la strada".
