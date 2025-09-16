Cristiano Lucarelli, storico bomber del Livorno, è stato intervistato da Tuttomercatoweb. Un passaggio anche sul Milan e Luka Modric e il calcio italiano

16 settembre 2025

"Io spesso faccio una riflessione però: Totti e Toni sono stati capocannonieri a 38 anni, Dzeko torna a 39 anni, Modric a 40... Bellissime storie, ma c'è qualcosa che non funziona". Questo il chiaro pensiero di Cristiano Lucarelli, storico bomber del Livorno. L'ex attaccante ha rilasciato una lunga intervista a 'Tuttomercatoweb' in cui ha parlato anche dell'impatto di Modric sul Milan e sulla Serie A.