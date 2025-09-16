Milan, il segreto di Modric a 40 anni? La dieta! Ecco cosa mangia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan , non poteva far altro che tornare a parlare di Luka Modric , centrocampista croato classe 1985 , il quale ha avuto in rossonero un impatto simile a quello che ebbe, nel 2020 , l'allora attaccante Zlatan Ibrahimovic nel Diavolo di Stefano Pioli .

Modric si è subito preso il Milan e chi pensava che fosse finito deve ricredersi. Dietro il suo rendimento da Superman, nonostante la veneranda età e tante, logoranti stagioni alle spalle, ci sono tanto lavoro e attenzione ai particolari. Compresi alimentazione e riposo. Il numero 14 sta cercando di trasmettere questo messaggio anche ai suoi compagni di squadra.