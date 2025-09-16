Milan, il segreto di Modric a 40 anni? La dieta! Ecco cosa mangia

Milan, cosa c'è alla base della longevità di Modric—
La base della longevità di Modric, ha commentato la 'rosea', sta in un fisico eccezionale. Non tanto per massa, bensì per esplosività ed elasticità. Il suo punto di forza? Le gambe. Se, però, la natura ci ha messo del suo, il resto l'ha fatto Modric. Dotato di classe nei piedi ma anche di tantissima etica del lavoro.
A 30 anni, ha rivelato il quotidiano sportivo nazionale, Modric - per spostare il più in là possibile il termine della sua carriera, si rivolse a Vlatko Vucetic, professore associato della facoltà di Kinesiologia all’Università di Zagabria. Una vera e propria istituzione in Croazia, oggi assoldato dalla Dinamo Zagabria del Presidente Zvonimir Boban.
Vucetic preparò a Modric un programma giornaliero di esercizi, da tarare in base agli allenamenti con la squadra. Il giocatore, quindi, iniziò una routine di mezzora prima e dopo la seduta con la squadra. Un’abitudine che gli ha consentito stagione dopo stagione di perfezionare dettagli come la postura, la tenuta fisica, la prevenzione degli infortuni.
Mangia tanto pesce. La pasta nel giorno partita—
Anche così è arrivato a 40 anni senza patire troppo l'invecchiamento. Un altro segreto della longevità di Modric, però, è la dieta. Lui ha la dedizione per l'alimentazione. Particolari accortezze, seguendo le indicazioni del nutrizionista del Milan e i suoi gusti personali. Mangia tanto pesce, il suo piatto preferito.
Nel giorno della partita, poi, iniezione di carboidrati, sotto forma di un piatto di pasta. Massima attenzione al riposo e, dopo le partite, Modric si sottopone a crioterapia. Oltre al fisico, la nuova stella del Milan cura molto anche la testa. Studia nel dettaglio gli avversari. Durante la sosta per le Nazionali, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', ha visto tutte le partite delle prime due giornate di Serie A. Perché per lui il calcio è lavoro e passione. I tifosi del Milan sperano di potersi godere questo Modric il più a lungo possibile.
