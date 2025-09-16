Milan, Cassano: 'Allegri, per la prima volta una proposta seria. Su Modric ...'

Cassano, poi, ha proseguito parlando, più nello specifico, del lavoro del suo ex tecnico. "Il Milan ha strameritato di vincere e per la prima volta ho visto una proposta di gioco organizzata e seria da parte di una squadra di Allegri, che negli ultimi 5 anni non aveva mostrato nulla - la stoccata dell'ex fantasista -. Sarà un primo passo verso un’evoluzione di Allegri o solo una casualità? Non lo so. Sinceramente in questo momento penso sia solo una casualità, vedremo nelle prossime gare, perché ora sono curioso di vedere il Milan quando affronterà squadre di maggior spessore”.

"Modric è tra i 5 centrocampisti più forti della storia" — La chiosa del classe 1982 è su Modric, match-winner di Milan-Bologna. “Luka è tra i 5 centrocampisti più forti della storia. Ciò che mi ha impressionato di più della gara contro il Bologna sono stati i chilometri che ha percorso. Parliamo di un giocatore favoloso. Quando aveva la palla tra i piedi cambiava la sinfonia. Mi dispiace vederlo qui in Italia solo a questa età, e questo aspetto ci fa riflettere sul valore del campionato italiano".

"Parliamo di un campione di un’umiltà clamorosa. Questo ragazzo ha riacceso l’entusiasmo della gente, che era abituata a vedere Ricardo Kaká, Manuel Rui Costa, Andrea Pirlo e così via. Spero che quel genio che è in panchina non si inventi nulla di strano, e che lo faccia giocare sempre, perché un giocatore di questo calibro fa la differenza anche quando cammina. Per me la formazione del Milan deve essere composta da Modric più altri 10", ha concluso Cassano.