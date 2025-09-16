Milan, Ricci sui social: “Vittoria di cuore davanti ai nostri tifosi”

Arriva la prima vittoria incisa per il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri . Davanti al popolo di San Siro, i rossoneri strappano 3 punti al Bologna di Italiano grazie ad un gol del 'Maestro' Luka Modric , dimostrando continuità dopo il successo di Lecce in trasferta. In campo non ci son state solo conferme, ma anche esordi. Ieri è stata la serata di Adrien Rabiot e del giovane Koni De Winter , subentrato a Pavlovic a causa di un infortunio del serbo.

Milan, Ricci festeggia la vittoria in casa sui social: il post

Oltre ai soliti, c'è stato spazio anche per il giovane Samuele Ricci, prelevato dal Torino in questa sessione di calciomercato per ben 25 milioni di euro. L'italiano, dopo aver fornito una splendida prestazione sul terreno di gioco, ha voluto festeggiare sui social la vittoria della sua squadra con un post su Instagram dove sono state utilizzate diverse foto della gara: "Tre punti a casa. Vittoria di cuore davanti ai nostri tifosi" ha scritto Ricci nella descrizione.