Gabbia sui social: “Grande vittoria. Uniti e insieme. Forza Milan!”

Le polemiche arbitrali, perciò, non hanno di certo spento l'entusiasmo dentro lo spogliatoio rossonero, che ha 'festeggiato' un successo prezioso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
SOCIAL
Il Milan di Allegri esce vittorioso da San Siro! Per la prima volta in questa nuova stagione, i rossoneri vincono davanti al proprio pubblico, tra le mura di San Siro, battendo il Bologna di Vincenzo Italiano per 1-0 grazie ad un gol Luka Modric arrivato su assist di Alexis Saelemaekers. Dopo la partita, oltre alle polemiche legate alla questione Nkunku-Fabbri e al rosso dato ad Allegri per proteste, c'è stato spazio anche per alcuni festeggiamenti.
Matteo Gabbia, ormai perno della difesa rossonera, dopo aver parlato in conferenza stampa nel post partita, ha voluto condividere sui social la gioia dell'aver conquistato la vittoria a San Siro davanti a circa 70mila rossoneri. Con un post che lo ritrae con la squadra, Gabbia ha scritto: "Grande vittoria Ragazzi. Uniti - Insieme - Avanti su questa strada! Forza Milan".
Le polemiche arbitrali, perciò, non hanno di certo spento l'entusiasmo dentro lo spogliatoio rossonero, che ha 'festeggiato' un successo prezioso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA