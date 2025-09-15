Milan, Torriani e il futuro della porta: i tifosi hanno un piano. Sui social …

"È il momento di lanciare Torriani". Un altro utente di X scrive anche di un possibile scenario futuro.
"Le situazioni sono due: metti Torriani e se fa bene hai il portiere per i prossimi anni, se fa male vendi Maignan a gennaio a 4 milioni e prendi Suzuki, situazione win win". Un parere chiaro sul futuro della porta del Milan. Poi c'è chi ricorda il debutto di Abbiati al posto di Sebastiano Rossi. Ottime prestazioni dell'ex portiere rossonero che convinsero Zaccheroni, al tempo allenatore, a puntare su di lui.
"Lancialo mister, è il momento. Come fu per Abbiati nel 98/99. Abbiamo il portiere forte, italiano e milanista". E infine un altro parere chiaro.
"Buttare Torriani in campo senza paura".
Perché puntarci—
Il Milan dovrebbe puntare su Torriani: i rossoneri potrebbero trovare il portiere del futuro, visto che comunque Maignan è in scadenza di contratto nel 2026 e al momento non ci sono voci incoraggianti su un possibile rinnovo. Se l'italiano dovesse fare bene, il Milan si ritroverebbe in casa il portiere del futuro, senza spendere cifre folli per trovarlo sul mercato.
Si aumenterebbe in numero degli italiani nella formazione titolare e sarebbe un'ottima vetrina per il progetto Milan Futuro e per i giovani rossoneri. Vedremo quale sarà il futuro (e il presente) della porta del Diavolo.
