Milan, Torriani e il futuro della porta: i tifosi hanno un piano. Sui social …

Milan, Maignan è uscito durante la partita contro il Bologna per un problema al polpaccio. Dagli esami effettuati, il portiere non ha subito lesioni e verrà controllato giorno dopo giorno. Durante la sfida contro i rossoblù, Allegri ha messo in campo Terracciano che non ha dovuto compiere parate. Come ha detto lo stesso allenatore, difficilmente Maignan sarà disponibile contro l'Udinese. E allora perché non puntare su Lorenzo Torriani?