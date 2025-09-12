Pianeta Milan
Milan, Moretto: “Maignan, rinnovo congelato”. Il retroscena su Theo

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato del Milan e del possibile rinnovo di Mike Maignan. Retroscena anche su Theo Hernandez
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Il possibile rinnovo di contratto di Maignan con il Milan è una tematica importante". Matteo Moretto fa il punto sul Milan e in particolare sul rinnovo di Mike Maignan. Il portiere rossonero è rimasto a Milano, ma ha comunque un contratto in scadenza nel 2026: "Le trattative ad oggi sono ferme, congelate". Racconta così l'esperto di mercato.

Milan, Moretto sul rinnovo di Maignan

Moretto fa un po' la cronistoria della trattativa nel video dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano: "Le parti avevano trovato un accordo lo scorso febbraio. Poi per i risultati e le prestazioni, il Milan ha frenato l'operazione. Maignan in estate è stato vicino al Chelsea, ma per il Milan non è arrivata un'offerta adeguata. E' una situazione delicata, al momento il rinnovo è congelato".

Poi Moretto parla del motivo per cui Theo Hernandez non è andato all'Atletico di Madrid: "Aveva un accordo per lo stipendio, ma il Milan voleva 25-30 milioni, con il club spagnolo che ne avrebbe offerti meno di 20. Da gennaio in poi la relazione tra i rossoneri e Theo si è rotto completamente visto che il Milan aveva trovato un accordo con il Como per cederlo". Per Chukwueze al Fulham una cifra vicino ai 28 milioni di euro, con l'operazione in prestito con diritto di riscatto e non più obbligo, chiude così Moretto.

