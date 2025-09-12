Milan, Moretto: “Maignan, rinnovo congelato”. Il retroscena su Theo

Moretto fa un po' la cronistoria della trattativa nel video dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano: "Le parti avevano trovato un accordo lo scorso febbraio. Poi per i risultati e le prestazioni, il Milan ha frenato l'operazione. Maignan in estate è stato vicino al Chelsea, ma per il Milan non è arrivata un'offerta adeguata. E' una situazione delicata, al momento il rinnovo è congelato".