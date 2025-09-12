Milan, Moretto: “Maignan, rinnovo congelato”. Il retroscena su Theo

Poi Moretto parla del motivo per cui Theo Hernandez non è andato all'Atletico di Madrid: "Aveva un accordo per lo stipendio, ma il Milan voleva 25-30 milioni, con il club spagnolo che ne avrebbe offerti meno di 20. Da gennaio in poi la relazione tra i rossoneri e Theo si è rotto completamente visto che il Milan aveva trovato un accordo con il Como per cederlo". Per Chukwueze al Fulham una cifra vicino ai 28 milioni di euro, con l'operazione in prestito con diritto di riscatto e non più obbligo, chiude così Moretto.
