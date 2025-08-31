Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Massara (telecronista): “Estupinan non è Theo Hernandez”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Massara (telecronista): “Estupinan non è Theo Hernandez”

Milan, Massara (telecronista): 'Estupinan non è Theo Hernandez'
Milan, Massara a Sky Sport: dubbi sul calciomercato rossonero e sull’attacco. Allegri attende ancora rinforzi per completare la rosa.
Francesco De Benedittis

In seguito alla vittoria del Milan in casa del Lecce per 2-0, negli studi di Sky Sport il giornalista e telecronista Dario Massara ha analizzato in generale il calciomercato rossonero.

Massara ha fatto emergere tutti i suoi dubbi sulle scelte offensive, sottolineando come la squadra consegnata a Massimiliano Allegri sia ancora incompleta. Ecco la sua analisi:

LEGGI ANCHE

Massara: "Non ho capito che capito bene che caratteristiche cercasse il Milan in attacco"

—  

"A oggi, il Milan ha preso insieme Modric, Jashari e Ricci: c’è poco spazio almeno per uno dei tre. Adesso si è fatto male Jashari ma per Ricci c’è pochissimo spazio. Estupinan non è Theo, usando un vasto eufemismo. Poi non ho capito bene che caratteristiche cercasse il Milan in attacco, hanno sondato tipologie di giocatori molto diversi.

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan: la mossa di Allegri? Inutili i confronti con Theo. Ecco perché >>>

C’è ancora un po’ di ordine da mettere: la fine del mercato e la sosta serviranno tanto ad Allegri per cominciare a creare la sua squadra, quella definitiva"

Leggi anche
Milan, Loftus Cheek segna contro il Lecce e mette le cose in chiaro
Milan, Nkunku rivela tutto. Gimenez, sì alla Roma. Mercato, tre nomi a sorpresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA