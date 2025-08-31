Milan, Massara (telecronista): “Estupinan non è Theo Hernandez”

Massara: "Non ho capito che capito bene che caratteristiche cercasse il Milan in attacco"—
"A oggi, il Milan ha preso insieme Modric, Jashari e Ricci: c’è poco spazio almeno per uno dei tre. Adesso si è fatto male Jashari ma per Ricci c’è pochissimo spazio. Estupinan non è Theo, usando un vasto eufemismo. Poi non ho capito bene che caratteristiche cercasse il Milan in attacco, hanno sondato tipologie di giocatori molto diversi.
C’è ancora un po’ di ordine da mettere: la fine del mercato e la sosta serviranno tanto ad Allegri per cominciare a creare la sua squadra, quella definitiva"
