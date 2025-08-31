Milan, Estupinan: la mossa di Allegri? Inutili i confronti con Theo. Ecco perché

Lecce-Milan 0-2, i rossoneri ripartono subito dopo il brutto KO casalingo contro la Cremonese. A San Siro, Estupinan aveva servito l'assist per Pavlovic, ma non era stato brillante nel primo tempo, lasciando troppi spazi agli attaccanti avversari. Allo stadio 'Via del Mare', invece, il terzino sinistro ha fatto vedere cose interessanti, specialmente in difesa. Ecco le pagelle dell'ecuadoriano dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA