Ieri sera, allo Stadio Via del Mare, è andato in scena Lecce–Milan, match valido per la 2ª giornata della Serie A EniLive 2025/2026, vinto dai rossoneri per 2-0 grazie alle reti di Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Di seguito, ecco le pagelle secondo La Gazzetta dello Sport. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Lecce-Milan, le pagelle: Modric, classe infinita. Estupinan il peggiore
PAGELLE MILAN
Lecce-Milan, le pagelle: Modric, classe infinita. Estupinan il peggiore
Ieri, allo Stadio Via del Mare, è andato in scena Lecce–Milan, match valido per la 2ª giornata della Serie A 25-26: le pagella della Gazzetta
© RIPRODUZIONE RISERVATA