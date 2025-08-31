PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Nkunku rivela tutto. Gimenez, sì alla Roma. Mercato, tre nomi a sorpresa

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Nkunku rivela tutto. Gimenez, sì alla Roma. Mercato, tre nomi a sorpresa

L'apertura all'addio di Gimenez e i due nomi nuovi sul mercato sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Milan, Gimenez apre all'addio. Nkunku dice tutto. Mercato, tre nomi nuovi

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'apertura di Santiago Gimenez all'addio al Milan e le prime dichiarazioni di Christopher Nkunku. Ma anche i due nomi nuovi a centrocampo e il tentativo per Nahuel Molina. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA