Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'apertura di Santiago Gimenez all'addio al Milan e le prime dichiarazioni di Christopher Nkunku. Ma anche i due nomi nuovi a centrocampo e il tentativo per Nahuel Molina. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Nkunku rivela tutto. Gimenez, sì alla Roma. Mercato, tre nomi a sorpresa
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Nkunku rivela tutto. Gimenez, sì alla Roma. Mercato, tre nomi a sorpresa
L'apertura all'addio di Gimenez e i due nomi nuovi sul mercato sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan
VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA