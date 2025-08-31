Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'apertura di Santiago Gimenez all'addio al Milan e le prime dichiarazioni di Christopher Nkunku. Ma anche i due nomi nuovi a centrocampo e il tentativo per Nahuel Molina. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.