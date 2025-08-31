Milan, Loftus Cheek segna contro il Lecce e mette le cose in chiaro

Pianeta Milan
Milan, Loftus Cheek decisivo contro il Lecce: gol di testa e messaggio ai tifosi. Allegri punta forte sul centrocampista inglese.
Ruben Loftus-Cheek segna contro il Lecce e indirizza la partita verso il 2-0 finale. Un colpo di testa – quasi di nuca – su un assist preciso e delicato di Modric batte Falcone e sblocca il match.

Che Loftus-Cheek sia una pedina fondamentale del centrocampo di Massimiliano Allegri era chiaro fin da subito. Alla seconda giornata il centrocampista inglese ha già mandato un messaggio forte: i tifosi rossoneri e lo stesso Allegri possono contare su di lui.

Milan, Loftus Cheek può essere l'uomo di Allegri

Il gol, arrivato 17 mesi dopo l’ultimo, rappresenta un segnale di rinascita. Ora servirà la costanza, sia nelle prestazioni che sul piano fisico, ciò che spesso è mancato nel corso della sua carriera. Allegri però crede molto in lui e, con questo tipo di prove da leader e da grande giocatore, i 15 gol stagionali non sembrano un’utopia.

Inoltre, una stagione di alto livello potrebbe aprirgli anche le porte della convocazione, con l'Inghilterra di Tuchel, ai Mondiali 2026: un’ulteriore motivazione per Loftus-Cheek, determinato a lasciarsi alle spalle un’annata deludente e frustrante come la scorsa.

