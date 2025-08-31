Milan, Loftus Cheek segna contro il Lecce e mette le cose in chiaro

Milan, Loftus Cheek può essere l'uomo di Allegri—
Il gol, arrivato 17 mesi dopo l’ultimo, rappresenta un segnale di rinascita. Ora servirà la costanza, sia nelle prestazioni che sul piano fisico, ciò che spesso è mancato nel corso della sua carriera. Allegri però crede molto in lui e, con questo tipo di prove da leader e da grande giocatore, i 15 gol stagionali non sembrano un’utopia.
Inoltre, una stagione di alto livello potrebbe aprirgli anche le porte della convocazione, con l'Inghilterra di Tuchel, ai Mondiali 2026: un’ulteriore motivazione per Loftus-Cheek, determinato a lasciarsi alle spalle un’annata deludente e frustrante come la scorsa.
