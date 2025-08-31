Milan, Loftus Cheek segna contro il Lecce e mette le cose in chiaro

Ruben Loftus-Cheek segna contro il Lecce e indirizza la partita verso il 2-0 finale. Un colpo di testa – quasi di nuca – su un assist preciso e delicato di Modric batte Falcone e sblocca il match.

Che Loftus-Cheek sia una pedina fondamentale del centrocampo di Massimiliano Allegri era chiaro fin da subito. Alla seconda giornata il centrocampista inglese ha già mandato un messaggio forte: i tifosi rossoneri e lo stesso Allegri possono contare su di lui.