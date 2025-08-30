Lecce-Milan: Loftus-Cheek torna al gol dopo un anno e mezzo

Si tratta di un digiuno interrotto dopo un anno e mezzo, periodo complicato dai numerosi infortuni che hanno tormentato il numero 8 rossonero nella passata stagione.

Ora, con questo gol, come già dimostrato nella preparazione estiva, Loftus-Cheek sembra stare meglio. Il suo tecnico Allegri - che stravede per lui - e tutti i tifosi rossoneri si augurano una stagione simile alla prima in rossonero: le potenzialità ci sono, ora serve solo continuità. Quella che è sempre mancata nel corso della sua carriera.