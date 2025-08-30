Lecce-Milan: Loftus-Cheek torna al gol dopo un anno e mezzo

Pianeta Milan
Milan, gol di Loftus-Cheek dopo 18 mesi: l’inglese sblocca Lecce-Milan e si candida a uomo chiave per Allegri.
Ruben Loftus-Cheek sblocca la partita di Lecce con un gol di testa, portando in vantaggio i rossoneri e indirizzando di fatto la gara verso il risultato finale di 0-2 per la squadra di Massimiliano Allegri.

Milan, l'ultimo gol di Loftus Cheek risale al 30 marzo 2024

Il gol, segnato al 66’ di Lecce-Milan, è il numero 11 di Loftus-Cheek con la maglia rossonera. L’ultimo gol del centrocampista inglese risaliva al 30 marzo 2024, quando in panchina sedeva ancora Stefano Pioli.

Si tratta di un digiuno interrotto dopo un anno e mezzo, periodo complicato dai numerosi infortuni che hanno tormentato il numero 8 rossonero nella passata stagione.

Ora, con questo gol, come già dimostrato nella preparazione estiva, Loftus-Cheek sembra stare meglio. Il suo tecnico Allegri - che stravede per lui - e tutti i tifosi rossoneri si augurano una stagione simile alla prima in rossonero: le potenzialità ci sono, ora serve solo continuità. Quella che è sempre mancata nel corso della sua carriera.

