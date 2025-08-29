Pagelle Lecce-Milan 0-2: Saelemaekers e Modric illuminano

PAGELLE LECCE-MILAN - Inizia forte la squadra di Allegri, che sembra voler subito trovare il vantaggio. Lo fa, in effetti, dopo cinque minuti con Gabbia di testa, ma il VAR richiama l'arbitro, che annulla per fallo. Poi è ancora il Milan a giocare, ma di grandi occasioni nulla. Nel finale di primo tempo si affaccia anche il Lecce, che però non impensierisce mai Maignan e il Milan regge. Nel recupero, però, Gimenez solo davanti al portiere si divora il vantaggio. Per il resto, la prima frazione è noiosa e da 0-0, ma bisognerà farci l'abitudine. L'importante è vincere. E il Milan vince, nel secondo tempo. Continua a non subire nulla e, anzi, crea. Prima un altro gol annullato, a Gimenez, poi le due reti: Ruben di testa e Pulisic per un 2-0 che è molto allegriano.