Milan, dov'è De Winter? Ancora nessun minuto in campo. Con Allegri ...

Come possiamo vedere, De Winter può giocare in qualsiasi schema tattico con Allegri, ma sorge comunque il dubbio: quanto spazio potrà avere in questa stagione? Certo, tutto può cambiare durante l'annata con giocatori che possono scalare posizioni, ma se dovesse arrivare un altro centrale d'esperienza, per De Winter lo spazio si potrebbe restringere ancora di più. Il belga ha dimostrato di avere talento e molta qualità col Genoa: Allegri, sulla carta, è l'allenatore giusto per farlo sbocciare del tutto. Magari servirà solamente del tempo per trovarli il giusto ruolo in campo. Se poi il Milan non dovesse comprare nessuno sugli esterni, con le possibili uscite nel reparto, per De Winter si potrebbe aprire anche lo spazio a destra, magari come terzino a quattro. E' sicuramente troppo presto per dare sentenze: per De Winter c'è un grande futuro in rossonero.
