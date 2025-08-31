Milan, dov'è De Winter? Ancora nessun minuto in campo. Con Allegri ...

Milan , De Winter è arrivato in questa sessione di calciomercato per prendere il posto di Malick Thiaw, partito in direzione Newcastle per circa 40 milioni di euro, mentre il belga è arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro. Il centrale partiva naturalmente dietro i tre con cui Allegri ha lavorato tutta l'estate, ovvero Gabbia, Tomori e Pavlovic, ma non ha ancora visto minuti in campo e dal mercato potrebbe arrivare anche un altro innesto nel reparto , magari togliendo ulteriore spazio all'ex Grifone. Di seguito i numeri di De Winter e anche i ruoli giocati.

Andiamo a vedere le sue prestazioni durante la scorsa stagione grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. De Winter ha giocato 25 partite in Serie A nella passata stagione con 3 gol, 7 volte la.rete inviolata, quasi 5 palloni recuperati a partita così come i contrasti vinti. Mentre si attestano a 1 i palloni recuperati e i salvataggi di media. Più del 50% di duello vinti, due rigori concessi. Quello che è molto interessante, soprattutto per il Milan di Allegri, è andare a vedere dove ha giocato. Con la difesa a quattro 16 partite con 4 volte la porta inviolata. Con la difesa a 3, 9 partite giocate e tre volte la porta inviolata, ma con una percentuale di poco superiore a quella a quattro.