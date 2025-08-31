Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, dov’è De Winter? Ancora nessun minuto in campo. Con Allegri …

PAGELLE MILAN

Milan, dov’è De Winter? Ancora nessun minuto in campo. Con Allegri …

Milan, dov'è De Winter? Ancora nessun minuto in campo. Con Allegri ...
Milan, De Winter è un nuovo difensore rossonero. Quanto spazio potrà avere in questa stagione con Allegri? La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, De Winter è arrivato in questa sessione di calciomercato per prendere il posto di Malick Thiaw, partito in direzione Newcastle per circa 40 milioni di euro, mentre il belga è arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro. Il centrale partiva naturalmente dietro i tre con cui Allegri ha lavorato tutta l'estate, ovvero Gabbia, Tomori e Pavlovic, ma non ha ancora visto minuti in campo e dal mercato potrebbe arrivare anche un altro innesto nel reparto, magari togliendo ulteriore spazio all'ex Grifone. Di seguito i numeri di De Winter e anche i ruoli giocati.

Milan, De Winter: quanto spazio con Allegri? C'è anche un ruolo a sorpresa

—  

Andiamo a vedere le sue prestazioni durante la scorsa stagione grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. De Winter ha giocato 25 partite in Serie A nella passata stagione con 3 gol, 7 volte la.rete inviolata, quasi 5 palloni recuperati a partita così come i contrasti vinti. Mentre si attestano a 1 i palloni recuperati e i salvataggi di media. Più del 50% di duello vinti, due rigori concessi. Quello che è molto interessante, soprattutto per il Milan di Allegri, è andare a vedere dove ha giocato. Con la difesa a quattro 16 partite con 4 volte la porta inviolata. Con la difesa a 3, 9 partite giocate e tre volte la porta inviolata, ma con una percentuale di poco superiore a quella a quattro.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Gomez: non solo gli infortuni. C'è un altro dubbio sul difensore>>>

Come possiamo vedere, De Winter può giocare in qualsiasi schema tattico con Allegri, ma sorge comunque il dubbio: quanto spazio potrà avere in questa stagione? Certo, tutto può cambiare durante l'annata con giocatori che possono scalare posizioni, ma se dovesse arrivare un altro centrale d'esperienza, per De Winter lo spazio si potrebbe restringere ancora di più. Il belga ha dimostrato di avere talento e molta qualità col Genoa: Allegri, sulla carta, è l'allenatore giusto per farlo sbocciare del tutto. Magari servirà solamente del tempo per trovarli il giusto ruolo in campo. Se poi il Milan non dovesse comprare nessuno sugli esterni, con le possibili uscite nel reparto, per De Winter si potrebbe aprire anche lo spazio a destra, magari come terzino a quattro. E' sicuramente troppo presto per dare sentenze: per De Winter c'è un grande futuro in rossonero.

Leggi anche
Gli insegnamenti di Zaccheroni e le vittorie con il Milan: Roque Junior compie 49 anni
Milan, è un puzzle di incastri: tra Vlahovic, Rabiot e il sogno Gomez

© RIPRODUZIONE RISERVATA