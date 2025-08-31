Milan, Gomez: non solo gli infortuni. C’è un altro dubbio sul difensore

Milan , Gomez potrebbe essere il prossimo centrale di difesa dei rossoneri? Manca sempre meno alla fine del mercato estivo: la chiusura per la Serie A, infatti, è prevista per domani alle ore 20:00. Il Diavolo starebbe cercando di provare a fare passi in avanti per Rabiot e proprio per Gomez del Liverpool . La voglia di Allegri di passare del tutto al 3-5-2, infatti, ha spinto la dirigenza a spingere al massimo per rinforzare ancora il reparto arretrato e la mediana. Il primo obiettivo per la difesa sembrava potesse essere Akanji: lo svizzero non avrebbe aperto al Milan, per questo l'inglese sarebbe la prima alternativa.

Milan, Gomez: tanta qualità e dubbi

Che tipo di difensore è Gomez? Come De Winter o Tomori, può essere adattato anche a terzino destro e fa della velocità la sua caratteristica principale. Anche a livello fisico, Gomez è molto forte. E' un difensore in grado di reggere gli uno contro uno. Qualche volta pecca di continuità e fa errori che potrebbe evitare. In più è un prospetto diverso rispetto ad Akanji: lo svizzero è un difensore che conduce il pallone, che sa benissimo impostare dal basso. Diciamo che Gomez se la cava, ma non è la sua caratteristica principale. Qui nascono i primi dubbi: quale centrale sta cercando il Milan? Si pensa solo all'occasione migliore?