Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, il Liverpool cederà Gomez solo ad una condizione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, il Liverpool cederà Gomez solo ad una condizione

Calciomercato Milan, il Liverpool cederà Gomez solo ad una condizione
Calciomercato Milan, Romano su Gomez: il Liverpool pronto a cederlo solo se arriva Guehi, decisione nelle ultime ore di mercato.
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, i Reds sono pronti a lasciare andare Joe Gomez al Milan, ma a una condizione: che a Liverpool arrivi un altro difensore.

Il nome in questione è quello di Marc Guehi, del Crystal Palace. L’arrivo di quest’ultimo non è ancora certo e, per questo motivo, il Liverpool non vorrebbe trovarsi scoperto in difesa. Non è da escludere, quindi, che Gomez possa rimanere.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Romano: "Il Liverpool cederà Gomez solo se arriverà Guehi"

—  

In tal caso, il Milan dovrebbe valutare un ulteriore sostituto, un’operazione non facile viste le poche ore rimanenti di calciomercato.

LEGGI ANCHE: Milan, Jimenez e Musah via? Si sta sottovalutando un possibile problema

Ecco le parole di Fabrizio Romano: " Il Liverpool permetterà a Joe Gomez di andarsene solo se il Crystal Palace accetterà di vendere Marc Guehi. Il quale è pronto ad unirsi al Liverpool da settimane... ma tutto dipenderà dalla decisione del Palace sulla sua sostituzione. Il Milan vuole Joe Gomez a titolo definitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA