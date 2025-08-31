Calciomercato Milan, il Liverpool cederà Gomez solo ad una condizione

Calciomercato Milan, Romano: "Il Liverpool cederà Gomez solo se arriverà Guehi"—
In tal caso, il Milan dovrebbe valutare un ulteriore sostituto, un’operazione non facile viste le poche ore rimanenti di calciomercato.
Ecco le parole di Fabrizio Romano: " Il Liverpool permetterà a Joe Gomez di andarsene solo se il Crystal Palace accetterà di vendere Marc Guehi. Il quale è pronto ad unirsi al Liverpool da settimane... ma tutto dipenderà dalla decisione del Palace sulla sua sostituzione. Il Milan vuole Joe Gomez a titolo definitivo.
