Milan, Jimenez e Musah via? Si sta sottovalutando un possibile problema

Milan , Allegri sembrerebbe puntare con forza e decisione sul 3-5-2 , almeno per le prime due partite in campionato. Da vedere poi se, con il continuo della stagione, l'allenatore cambi tattica e punti su un modulo diverso, ma al momento la difesa a tre sembrerebbe essere la strada intrapresa, già a partire dalle prime amichevoli estive. Fondamentali, in questo modulo, non solo i tre difensore, ma soprattutto i quinti (o quarti dipende dalle scelte) di centrocampo. I titolari sembrano ormai chiari: Estupinan a sinistra e Saelemaekers a destra . In queste ultime ore di mercato, il Milan sembrerebbe concentrato su difensore e mezzala, ma forse si sta sottovalutando proprio il ruolo di esterno a tutta fascia , ecco perché.

Milan, Jimenez, Musah e gli esterni

Molto potrebbe cambiare in queste ultime ore di mercato: il Milan, infatti, sarebbero a un passo da cedere Alex Jimenez (verso il Bournemouth) e Musah (verso l'Atalanta). Due cessioni che forse stanno passando troppo inosservate. Come detto, il Milan sarebbe alla ricerca di un centrale di difesa e una mezzala. Anche se dovesse arrivare Rabiot dal Marsiglia, i posti sugli esterni resterebbero comunque scoperti, o quantomeno non coperti al meglio. Senza considerare Jimenez e Musah, a destra, dietro Saelemaekers, c'è solo Athekame, che ancora non ha visto il campo con Allegri. A sinistra, invece, Bartesaghi. Entrambi non sembrano avere le caratteristiche essenziale per giocare a cinque.