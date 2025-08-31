Milan, Jimenez e Musah via? Si sta sottovalutando un possibile problema

Pianeta Milan
Milan, con Jimenez e Musah in partenza, la dirigenza rossonero potrebbe sottovalutare un ruolo molto importante nel modulo di Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Allegri sembrerebbe puntare con forza e decisione sul 3-5-2, almeno per le prime due partite in campionato. Da vedere poi se, con il continuo della stagione, l'allenatore cambi tattica e punti su un modulo diverso, ma al momento la difesa a tre sembrerebbe essere la strada intrapresa, già a partire dalle prime amichevoli estive. Fondamentali, in questo modulo, non solo i tre difensore, ma soprattutto i quinti (o quarti dipende dalle scelte) di centrocampo. I titolari sembrano ormai chiari: Estupinan a sinistra e Saelemaekers a destra. In queste ultime ore di mercato, il Milan sembrerebbe concentrato su difensore e mezzala, ma forse si sta sottovalutando proprio il ruolo di esterno a tutta fascia, ecco perché.

Milan, Jimenez, Musah e gli esterni

—  

Molto potrebbe cambiare in queste ultime ore di mercato: il Milan, infatti, sarebbero a un passo da cedere Alex Jimenez (verso il Bournemouth) e Musah (verso l'Atalanta). Due cessioni che forse stanno passando troppo inosservate. Come detto, il Milan sarebbe alla ricerca di un centrale di difesa e una mezzala. Anche se dovesse arrivare Rabiot dal Marsiglia, i posti sugli esterni resterebbero comunque scoperti, o quantomeno non coperti al meglio. Senza considerare Jimenez e Musah, a destra, dietro Saelemaekers, c'è solo Athekame, che ancora non ha visto il campo con Allegri. A sinistra, invece, Bartesaghi. Entrambi non sembrano avere le caratteristiche essenziale per giocare a cinque.

E allora? La dirigenza del Milan potrebbe sottovalutare troppo questo reparto, con il rischio di trovarsi nel mezzo della stagione con Allegri magari costretto a lanciare giocatori non pronti in caso di necessità. Se il Milan dovesse davvero pensare a un terzo colpo dopo difensore e mezzala, forse sarebbe meglio investire su un esterno che possa giocare sia a destra che a sinistra e che possa essere una solida alternativa a Saelemaekers ed Estupinan, a costo di rinunciare a un altro arrivo in attacco.

