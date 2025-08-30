Milan, Saelemaekers: vero esempio di Milanismo. Ormai è un top player

Lecce-Milan 0-2, bella vittoria per i rossoneri. La squadra di Allegri gioca una partita decisamente migliore rispetto alla pessima sconfitta contro la Cremonese. In campo anche Alexis Saelemaekers, ancora decisamente tra i protagonisti positivi dei rossoneri. . Ecco le pagelle del belga dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
Milan, Alexis Saelemaekers è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il Lecce. Ecco le sue pagelle e l'analisi
