Moretto: "Strada tracciata, il Milan va all-in su Rabiot, lo vuole Allegri, è il regalo del Milan per Allegri. C'è una trattativa avanzata tra il Milan e l'entourage del francese. Sono ore chiavi. Musah all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, col Milan che vuole chiedere in parallelo Rabiot".