Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla anche di Milan: ecco le ultime novità per quanto riguarda la mediana tra Rabiot e Musah
"Akanji oggi non accetta le condizioni economiche offerte dal Milan e poi vuole giocare la Champions League, cosa che i rossoneri non possono offrirli". Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla della difesa del Milan che, con ogni probabilità, non avrà Akanji come rinforzo estivo. Matteo Moretto, invece, fa il punto sul centrocampo: dalla possibile uscita di Musah all'assalto per Rabiot. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.
Milan, Moretto e le ore chiavi per Rabiot
Moretto: "Strada tracciata, il Milan va all-in su Rabiot, lo vuole Allegri, è il regalo del Milan per Allegri. C'è una trattativa avanzata tra il Milan e l'entourage del francese. Sono ore chiavi. Musah all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, col Milan che vuole chiedere in parallelo Rabiot".