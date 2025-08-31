Mercato Milan: per il centrocampo si guarda in Italia, ecco il nuovo nome

La dirigenza del Milan, composta da Giorgio Furlani e dal direttore sportivo Igli Tare, sta lavorando per completare la rosa in questi ultimi giorni, intensi, di calciomercato, nonostante l'esordio deludente in campionato con la sconfitta contro la Cremonese e la ripresa contro il Lecce in trasferta. Anche l'allenatore Massimiliano Allegri, ovviamente, è coinvolto nell'obiettivo di rendere la squadra più competitiva. La società è consapevole della necessità di intervenire per perfezionare la rosa, proprio per questo si sta continuando a ricercare i giusti innesti.