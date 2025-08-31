La dirigenza del Milan, composta da Giorgio Furlani e dal direttore sportivo Igli Tare, sta lavorando per completare la rosa in questi ultimi giorni, intensi, di calciomercato, nonostante l'esordio deludente in campionato con la sconfitta contro la Cremonese e la ripresa contro il Lecce in trasferta. Anche l'allenatore Massimiliano Allegri, ovviamente, è coinvolto nell'obiettivo di rendere la squadra più competitiva. La società è consapevole della necessità di intervenire per perfezionare la rosa, proprio per questo si sta continuando a ricercare i giusti innesti.
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Mercato Milan: per il centrocampo si guarda in Italia, ecco il nuovo nome
CALCIOMERCATO MILAN
Mercato Milan: per il centrocampo si guarda in Italia, ecco il nuovo nome
A pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo, il Milan ha ancora diverse operazioni da definire: il nuovo nome per il centrocampo
© RIPRODUZIONE RISERVATA