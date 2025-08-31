Calciomercato Milan, è fatta per Jimenez al Bournemouth: le ultime di Di Marzio

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'operazione per il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth è ormai conclusa

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio , noto esperto di mercato, l'operazione per il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth è ormai conclusa. Il terzino spagnolo lascia il Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto , che potrà trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Il Milan ottiene così un'importante cessione per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, permettendo al giovane Jimenez di fare esperienza e trovare continuità in Premier League. La notizia, confermata da una fonte autorevole come Di Marzio, chiude una delle trattative in uscita su cui la società rossonera ha lavorato con maggiore intensità in questi ultimi giorni ed ore di mercato.