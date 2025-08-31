Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, l'operazione per il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth è ormai conclusa. Il terzino spagnolo lascia il Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrà trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, è fatta per Jimenez al Bournemouth: le ultime di Di Marzio
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, è fatta per Jimenez al Bournemouth: le ultime di Di Marzio
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'operazione per il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth è ormai conclusa
Calciomercato Milan, fumata bianca per Jimenez: il terzino vola in Premier League—
LEGGI ANCHE: Mercato Milan: per il centrocampo si guarda in Italia, ecco il nuovo nome
Il Milan ottiene così un'importante cessione per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, permettendo al giovane Jimenez di fare esperienza e trovare continuità in Premier League. La notizia, confermata da una fonte autorevole come Di Marzio, chiude una delle trattative in uscita su cui la società rossonera ha lavorato con maggiore intensità in questi ultimi giorni ed ore di mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA