Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Il Milan spinge per Rabiot, la difesa si complica. Idea Dovbyk in attacco

CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan spinge per Rabiot, la difesa si complica. Idea Dovbyk in attacco

Calciomercato Milan, Rabiot pista viva! E in attacco si prova ...
Il Milan ha le idee chiare per le ultime fasi del mercato, ma la strada non è tutta in discesa: tra Rabiot, Dovbyk e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan ha le idee chiare per le ultime fasi del mercato, ma la strada non è tutta in discesa. Mentre la dirigenza rossonera, guidata dall'amministratore delegato Furlani e dal direttore tecnico Tare, lavora su più fronti, è evidente che il centrocampo è la vera priorità. L'obiettivo principale è Adrien Rabiot, il jolly che Massimiliano Allegri vorrebbe riabbracciare per completare la sua rosa.

Calciomercato Milan, Rabiot a un passo? Contatti caldissimi

—  

I dialoghi con la madre-agente del francese, Veronique Rabiot, si sono intensificati. L'ottimismo del Milan è palpabile, anche perché il contesto gioca a loro favore. A Marsiglia, l'arrivo di Vermeeren dal Lipsia ha reso meno cruciale la permanenza di Rabiot, che ha già rotto con la società e lo spogliatoio. Tensioni con l'allenatore De Zerbi e l'imminenza del Mondiale spingono il giocatore verso un addio, e la sua scelta sembra essere solo Milano. Il no secco all'Aston Villa lo conferma.

LEGGI ANCHE

L'operazione Rabiot, se andasse in porto, sbloccherebbe anche l'uscita di Yunus Musah verso l'Atalanta, che ha già trovato un accordo sia con il giocatore che con il Milan. Restano da superare gli ostacoli economici: il francese chiede uno stipendio di 5 milioni netti a stagione e il Marsiglia non scende sotto i 15 milioni per il cartellino. Tuttavia, come riferito dalla Gazzetta dello Sport,  la sensazione è che il tempo sia un alleato del Milan.

Difesa in salita: Akanji sfuma, le alternative

—  

Sul fronte difesa, la situazione è molto più complessa. Il Milan cerca un innesto che possa alternarsi con Tomori, Gabbia, De Winter e Pavlovic, ma la pista che portava a Manuel Akanji è definitivamente tramontata. Lo svizzero vuole giocare la Champions League e non intende ridursi l'ingaggio da 5 milioni, costringendo il Milan a fare un passo indietro.

Le alternative non mancano, ma sono tutte complicate. Il nome di Wesley Fofana (Chelsea) è intrigante, ma i londinesi, alle prese con infortuni e defezioni, non sembrano intenzionati a lasciarlo partire. Più probabile l'arrivo di Joe Gomez del Liverpool, a patto che i Reds riescano a chiudere per Marc Guéhi del Crystal Palace. Sul tavolo anche i nomi di Benoît Badiashile e del sempre proposto Merih Demiral, ora all'Al-Ahli.

Attacco, si ragiona su Dovbyk

—  

LEGGI ANCHE: Mercato Milan: per il centrocampo si guarda in Italia, ecco il nuovo nome

Anche in avanti potrebbero esserci dei colpi a sorpresa. Il Milan ha confermato i contatti con la Roma per uno scambio di prestiti: Artem Dovbyk in rossonero e Santiago Gimenez in giallorosso. La trattativa è ferma, principalmente a causa della volontà di Gimenez di restare. Tuttavia, il Milan non esclude di affondare il colpo su Dovbyk anche senza l'incrocio con la Roma. L'ucraino, infatti, garantirebbe una fisicità e una presenza in area che mancano a Gimenez e che si sposerebbero bene con l'idea di Allegri di sfruttare Leao come centravanti.

 

Leggi anche
Mercato Milan: per il centrocampo si guarda in Italia, ecco il nuovo nome
Milan, Moretto: “Ecco la formula di Musah. Vivissimi i contatti per Rabiot”

© RIPRODUZIONE RISERVATA