Il Milan spinge per Rabiot, la difesa si complica. Idea Dovbyk in attacco

L'operazione Rabiot, se andasse in porto, sbloccherebbe anche l'uscita di Yunus Musah verso l'Atalanta, che ha già trovato un accordo sia con il giocatore che con il Milan. Restano da superare gli ostacoli economici: il francese chiede uno stipendio di 5 milioni netti a stagione e il Marsiglia non scende sotto i 15 milioni per il cartellino. Tuttavia, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la sensazione è che il tempo sia un alleato del Milan.

Difesa in salita: Akanji sfuma, le alternative — Sul fronte difesa, la situazione è molto più complessa. Il Milan cerca un innesto che possa alternarsi con Tomori, Gabbia, De Winter e Pavlovic, ma la pista che portava a Manuel Akanji è definitivamente tramontata. Lo svizzero vuole giocare la Champions League e non intende ridursi l'ingaggio da 5 milioni, costringendo il Milan a fare un passo indietro.

Le alternative non mancano, ma sono tutte complicate. Il nome di Wesley Fofana (Chelsea) è intrigante, ma i londinesi, alle prese con infortuni e defezioni, non sembrano intenzionati a lasciarlo partire. Più probabile l'arrivo di Joe Gomez del Liverpool, a patto che i Reds riescano a chiudere per Marc Guéhi del Crystal Palace. Sul tavolo anche i nomi di Benoît Badiashile e del sempre proposto Merih Demiral, ora all'Al-Ahli.

Anche in avanti potrebbero esserci dei colpi a sorpresa. Il Milan ha confermato i contatti con la Roma per uno scambio di prestiti: Artem Dovbyk in rossonero e Santiago Gimenez in giallorosso. La trattativa è ferma, principalmente a causa della volontà di Gimenez di restare. Tuttavia, il Milan non esclude di affondare il colpo su Dovbyk anche senza l'incrocio con la Roma. L'ucraino, infatti, garantirebbe una fisicità e una presenza in area che mancano a Gimenez e che si sposerebbero bene con l'idea di Allegri di sfruttare Leao come centravanti.