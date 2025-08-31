Pianeta Milan
Milan, Moretto: “Ecco la formula di Musah. Vivissimi i contatti per Rabiot”

Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Continua il calciomercato del Milan, mancano solo due giorni alla fine della sessione estiva (che chiuderà questo lunedì alle 20 per la Serie A) e la dirigenza rossonera vorrebbe chiudere tre colpi, uno per reparto. Il club lavora anche sulle uscite, visto che ci sono ancora molti giocatori che potrebbero lasciare la squadra di Allegri in questi ultimi giorni. Ecco le ultime novità sui movimenti rossoneri.

Milan, Moretto su Musah e Rabiot

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla del Milan: Yunus Musah viaggia verso l'Atalanta. Ecco gli aggiornamenti anche su la pista Adrien Rabiot da 'YouTube'.

"La situazione Atalanta per Musah è sempre rimasta in piedi. In questo momento l'operazione è in chiusura. Si potrebbe definire con questa formula: prestito oneroso con diritto di riscatto".

Sul centrocampo e la difesa: "Le priorità sono due: difensore con una marea di nomi proposti al Milan. Akanji è completamente saltato. Non procederà. Vivi, vivissimi i contatti con la mamma di Rabiot per trovare la quadra, un accordo in 24 ore". Romano aggiunge: "Per Rabiot è come se ci fosse una clausola, il Marsiglia ha detto chiaramente che vuole 15 milioni di euro".

