Milan, Moretto: “Ecco la formula di Musah. Vivissimi i contatti per Rabiot”

"La situazione Atalanta per Musah è sempre rimasta in piedi. In questo momento l'operazione è in chiusura. Si potrebbe definire con questa formula: prestito oneroso con diritto di riscatto".

Sul centrocampo e la difesa: "Le priorità sono due: difensore con una marea di nomi proposti al Milan. Akanji è completamente saltato. Non procederà. Vivi, vivissimi i contatti con la mamma di Rabiot per trovare la quadra, un accordo in 24 ore". Romano aggiunge: "Per Rabiot è come se ci fosse una clausola, il Marsiglia ha detto chiaramente che vuole 15 milioni di euro".