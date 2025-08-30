Calciomercato Milan, Moretto e Romano: “Incastro Musah-Rabiot”. Il punto

"C'è stato un incontro a Casa Milan domenica scorsa dopo la sconfitta contro la Cremonese in casa e lì Allegri ha chiesto un centrocampista, una mezzala di inserimento forte fisicamente, di personalità, con carisma, un calciatore alla Rabiot sostanzialmente. Lui vorrebbe Rabiot. Allegri vorrebbe Rabiot, non è una novità. E ti dico che ti confermo nuovamente che il Milan, da quanto ci risulta, vuole provare ad arrivare a Rabiot fino alla fine, nel senso che è l'obiettivo su cui il Milan vorrebbe provare a spingersi. Vedremo se ce la faranno".

"Ti aggiungo su Rabiot che alle 8:00 di sabato mattina il Marsiglia fa sapere di non aver ricevuto non solo dal Milan, ma anche da altri club, ancora nessuna offerta ufficiale per Adrien Rabiot, quindi sarebbe un discorso ancora da costruire tra club e il Marsiglia fa sapere in via informale ma in maniera molto chiara che servono 15 milioni di euro per Adrien Rabiot. Il Marsiglia oggi non vuole ascoltare offerte da 1 euro in meno. Poi ragazzi conosciamo tutti il calciomercato, magari quando si arriva all'ultimo giorno, all'ultimo minuto, possono sempre cambiare delle cose. Non voglio dire che cambi questa, anche perché il Marsiglia è molto chiaro sulla sua posizione: 15 milioni".

"E poi c'è il lato giocatore. Sappiamo che storicamente prendere Rabiot non è mai stato semplice dal punto di vista anche dell'accordo contrattuale, quindi insomma sarebbe un'operazione da costruire. Diciamo che chiaramente Rabiot non è assolutamente facile, però il Milan sa che quello è il calciatore e ci vuole provare. Questo è quello che ci dicono e chiaramente ovviamente manca poco alla fine del mercato, quindi oggi sicuramente dovrà essere una giornata di passi in avanti in un senso o nell'altro".

Musah va all'Atalanta? — "Lo sarà sicuramente per Yunus Musah, perché oggi il Milan deciderà se lasciarlo partire destinazione Bergamo, destinazione Atalanta. Di fatto manca solo l'ok di Massimiliano Allegri perché l'accordo tra Atalanta e Milan c'è già: prestito oneroso con diritto di riscatto".

"Da capire l'obbligo se è facilmente raggiungibile o meno. Cambierebbe perché in quel caso, qualora fosse facilmente raggiungibile, Musah non rientrerebbe col Milan, qualora fosse difficilmente raggiungibile Musah rientrerebbe col Milan. Quindi capiamo, ma oggi è sicuramente la giornata di Musah all'Atalanta".