Calciomercato, Moretto: 'Il Milan ci proverà fino alla fine per Rabiot'
Matteo Moretto fornisce gli ultimi aggiornamenti sul possibile approdo di Adrien Rabiot al Milan in queste battute finali del calciomercato
Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, fornisce gli ultimi aggiornamenti sul possibile approdo di Adrien Rabiot al Milan in queste battute finali della sessione estiva in un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano.

"Molto difficile, però i segnali che mi arrivano è che il Milan ci vuole provare fino alla fine e fino a quando avrà la possibilità di provarci. Occhio quindi alla situazione di Adrien Rabiot".

Rabiot, classe 1995, è cresciuto nel PSG poi ha indossato, in Italia, la maglia della Juventus, laddove lo ha allenato Massimiliano Allegri, ora allenatore del Milan, che ha parlato di lui ieri in conferenza stampa.

Passato, a parametro zero, all'Olympique Marsiglia, il centrocampista transalpino è sotto contratto con l'OM fino al 30 giugno 2026. Vorrebbe continuare a giocare in Champions League, ma il fascino e il richiamo del Milan - chissà - potrebbero anche avere la meglio.

