Calciomercato, Moretto: “Il Milan ci proverà fino alla fine per Rabiot”

Calciomercato Milan, le ultime news su Rabiot—
Rabiot, classe 1995, è cresciuto nel PSG poi ha indossato, in Italia, la maglia della Juventus, laddove lo ha allenato Massimiliano Allegri, ora allenatore del Milan, che ha parlato di lui ieri in conferenza stampa.
Passato, a parametro zero, all'Olympique Marsiglia, il centrocampista transalpino è sotto contratto con l'OM fino al 30 giugno 2026. Vorrebbe continuare a giocare in Champions League, ma il fascino e il richiamo del Milan - chissà - potrebbero anche avere la meglio.
