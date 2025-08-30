Calciomercato Milan, Allegri vuole l’attaccante: ecco il nuovo nome dalla Premier

A pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo, il Milan ha ancora diverse operazioni da definire. Nonostante un esordio in campionato alquanto deludente (la sconfitta rimediata contro la Cremonese), la dirigenza rossonera - composta da Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, con l'allenatore Massimiliano Allegri - sta lavorando per cercare di perfezionare la rosa. La squadra è ancora incompleta e si cerca di intervenire per renderla più competitiva. PROSSIMA SCHEDA