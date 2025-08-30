Mercato Milan, Di Marzio su Jimenez: la trattativa è in attesa di una svolta finale

Si attendono aggiornamenti cruciali nelle prossime ore per capire se l'operazione che porterebbe Jimenez al Bournemouth andrà in porto.
Mentre il Milan si gode la vittoria sul campo del Lecce, il calciomercato rossonero entra nella sua fase più calda. E a fare il punto sulle operazioni in corso, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c'è la situazione di Alex Jimenez, con il Bournemouth che spinge per portare il terzino spagnolo in Premier League.
La trattativa, che va avanti da giorni, non ha ancora trovato una svolta decisiva. Il club inglese, d'accordo con il giocatore, attende una risposta definitiva da parte del Milan all'ultima offerta presentata nella serata di ieri. Con la conclusione della 2ª giornata di campionato, la dirigenza rossonera si concentra ora a tempo pieno sugli ultimi giorni di mercato per definire il futuro del giocatore.
Si attendono aggiornamenti cruciali nelle prossime ore per capire se l'operazione che porterebbe Jimenez al Bournemouth andrà in porto.
