Milan, che colpi! Nkunku è rossonero, Tare accelera per Akanji e lo scambio Dovbyk

Vincere e comprare: Il Milan non si ferma, 2-0 a Lecce e ora è Nkunku-day

"Era importante vincere, e a Lecce è sempre difficile", ha dichiarato Allegri a fine partita, soddisfatto per la prestazione ma consapevole che la squadra deve ancora migliorare. La vittoria è arrivata grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic, mentre il futuro di Santiago Gimenez resta incerto. A rivelare i retroscena di mercato è stato il direttore sportivo Igli Tare, che ha confermato la trattativa per uno scambio con la Roma: Artem Dovbyk a Milano in cambio de "El Bebote". "Non sarà possibile tenerli entrambi", ha spiegato Tare, sottolineando come l'operazione sia l'unica strada per un ulteriore rinforzo offensivo. A pesare, però, è la riluttanza del messicano a lasciare Milano.