Milan, che colpi! Nkunku è rossonero, Tare accelera per Akanji e lo scambio Dovbyk

Nkunku è 'ufficiale': un colpo "conveniente"—
La notizia più importante della giornata è l'ufficialità di Christopher Nkunku. Dopo aver sostenuto visite mediche e firmato un contratto fino al 2030, il fantasista francese è stato presentato come uno degli acquisti più onerosi della storia rossonera. L'accordo con il Chelsea si è concluso per 38 milioni di euro a titolo definitivo, a cui si aggiungono 5 milioni di bonus e il 10% su una futura rivendita. Secondo Tare, l'operazione è stata "conveniente", soprattutto dopo la flessione dei costi negli ultimi giorni. "È sempre stato nei nostri radar", ha spiegato il ds, evidenziando come la sua velocità sia cruciale per sopperire all'assenza di Leao. Nkunku vestirà la maglia numero 18.
Le altre trattative: Akanji e le uscite—
Il mercato rossonero non si ferma qui. Come riferito dal Corriere dello Sport, Allegri ha richiesto esplicitamente un difensore centrale, e la dirigenza sta provando a chiudere per Manuel Akanji del Manchester City. L'accordo con il club inglese c'è già (15 milioni), ma manca l'ok dello svizzero, al momento in trattativa anche con il Tottenham. Tare si mostra fiducioso ma ammette che "il cambio di modulo ci ha messo un po' in difficoltà, dobbiamo essere bravi nelle ultime 72 ore".
Per quanto riguarda le uscite, oltre al possibile scambio per Gimenez, si valutano le cessioni di Gimenez al Bournemouth e Chukwueze al Fulham, entrambi per 25 milioni di euro. Infine, la situazione di Musah resta in sospeso: "Abbiamo un accordo con l'Atalanta - ha spiegato il ds - ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione". La decisione finale verrà presa oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA