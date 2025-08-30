Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, spunta l’idea Gomez: un’alternativa ad Akanji per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, spunta l’idea Gomez: un’alternativa ad Akanji per la difesa

Calciomercato Milan, spunta l’idea Gomez: un’alternativa ad Akanji per la difesa - immagine 1
Il Milan continua a lavorare sul mercato per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri: ecco Joe Gomez
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan continua a lavorare sul mercato per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri, e la priorità in queste ultime ore è un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, spunta un nome nuovo nella lista dei rossoneri: Joe Gomez del Liverpool.

Milan, linea inglese in difesa: Gomez del Liverpool nel mirino, i rossoneri non mollano Akanji

—  

L'inglese, classe '97, viene valutato dal club come una valida alternativa a Manuel Akanji, che al momento rappresenta il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato. La trattativa per lo svizzero è ancora in corso e il Milan sta spingendo per chiudere l'operazione in tempi brevi. Tuttavia, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e sta sondando il terreno per altri profili.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Allegri vuole l’attaccante: ecco il nuovo nome dalla Premier

Gomez, forte fisicamente e con esperienza internazionale, sarebbe il rinforzo ideale per garantire ad Allegri un giocatore di grande solidità e duttilità. Con il suo nome, il Milan conferma la volontà di aggiungere un elemento di peso per completare la rosa in vista delle prossime sfide, dimostrando di voler esplorare ogni pista per garantire il miglior risultato possibile al proprio allenatore.

Leggi anche
Mercato Milan, Di Marzio su Jimenez: la trattativa è in attesa di una svolta finale
Milan, che colpi! Nkunku è rossonero, Tare accelera per Akanji e lo scambio Dovbyk

© RIPRODUZIONE RISERVATA