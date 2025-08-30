Calciomercato Milan, spunta l’idea Gomez: un’alternativa ad Akanji per la difesa

Il Milan continua a lavorare sul mercato per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri , e la priorità in queste ultime ore è un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio , spunta un nome nuovo nella lista dei rossoneri: Joe Gomez del Liverpool .

Milan, linea inglese in difesa: Gomez del Liverpool nel mirino, i rossoneri non mollano Akanji

L'inglese, classe '97, viene valutato dal club come una valida alternativa a Manuel Akanji, che al momento rappresenta il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato. La trattativa per lo svizzero è ancora in corso e il Milan sta spingendo per chiudere l'operazione in tempi brevi. Tuttavia, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e sta sondando il terreno per altri profili.