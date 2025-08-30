Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, gli esperti in coro: “Akanji rifiuta il Diavolo”. I motivi

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Akanji nessuna apertura'. E ora?
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, parla del Milan e di Akanji, primo obiettivo della difesa rossonera. Ecco gli ultimi aggiornamenti
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il calciomercato del Milan, mancano solo due giorni alla fine della sessione estiva (che chiuderà questo lunedì alle 20 per la Serie A) e la dirigenza rossonera vorrebbe chiudere tre colpi, uno per reparto. Brutte notizie per quanto riguarda il difensore centrale.

Calciomercato Milan, Akanji dice no

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, parla del Milan e di Akanji, primo obiettivo della difesa rossonera. Ecco gli ultimi aggiornamenti dal social X.

"Milan, continua la caccia al difensore: Akanji non ha dato aperture". Della stesso opinione anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che sempre su X parlando di proposta non accettata da parte del difensore svizzero.

Milan, per la difesa altri due nomi

Nessun accordo con il giocatore che vorrebbe giocare la Champions. E ora? Mancano sempre meno ore al termine del calciomercato e il Milan continua a cercare una soluzione per la difesa. Secondo Nicolò Schira, altro esperto di mercato, sarebbero stati posposti due nomi.

LEGGI ANCHE: Milan, Saelemaekers: vero esempio di Milanismo. Ormai è un top player>>>

"Axel Disasi (Chelsea) e Joe Gomez (Liverpool) sono stati offerti nelle ultime ore al Milan, che sta lavorando per ingaggiare un nuovo difensore centrale".

