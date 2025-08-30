Calciomercato Milan, gli esperti in coro: “Akanji rifiuta il Diavolo”. I motivi

"Milan, continua la caccia al difensore: Akanji non ha dato aperture". Della stesso opinione anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che sempre su X parlando di proposta non accettata da parte del difensore svizzero.
Milan, per la difesa altri due nomi—
Nessun accordo con il giocatore che vorrebbe giocare la Champions. E ora? Mancano sempre meno ore al termine del calciomercato e il Milan continua a cercare una soluzione per la difesa. Secondo Nicolò Schira, altro esperto di mercato, sarebbero stati posposti due nomi.
"Axel Disasi (Chelsea) e Joe Gomez (Liverpool) sono stati offerti nelle ultime ore al Milan, che sta lavorando per ingaggiare un nuovo difensore centrale".
