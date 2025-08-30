Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan a due giorni dal gong finale. Novità su Akanji del City
Mancano poco meno di due giorni alla fine del calciomercato estivo (si chiude questo lunedì alle 20). Il Milan starebbe lavorando per rinforzare ancora la rosa: nel mirino un attaccante, una mezzala e un centrale di difesa. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan a due giorni dal gong finale. Novità su Akanji del City. Ecco le sue parole da 'YouTube'.
Milan, Pellegatti su Akanji e De Winter
"Per Akanji c'è qualcosa di nuovo. Vorrebbe giocare la Champions League, ma il Tottenham (che giocherà in Champions n.d.r) non avrebbe ancora fatto un'offerta. Sarebbe anche contento di restare al City. Per il Milan è il primo della lista. Tristemente Akanji arriverà in rossonero se il Tottenham non lo vorrà: per lui il Milan è la terza scelta".