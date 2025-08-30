Milan, senti Massara: “Gimenez e Dovbyk? Uno scambio mai partito”

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma nonché ex dirigente rossonero. Ecco le sue parole proprio sulle voci su Dovbyk e Gimenez
Calciomercato Milan, mancano ormai poche ore al termine della sessione estiva: si chiude infatti questo lunedì alle 20 per la Serie A. I rossoneri restano molto attivi, sia in uscita che in entrata. Per rinforzare la rosa, il Diavolo starebbe ricercando almeno un innesto per reparto. In mediana, Allegri vorrebbe una mezzala esperta in grado di segnare con continuità. Per la punta, dopo i tanti nomi da Hojlund fino ad arrivare a Vlahovic, Dovbyk sembrerebbe essere il primo obiettivo, ma non in uno scambio eventuale con Gimenez.
Milan, Massara spegne e stoppa le voci
A confermarlo anche Frederic Massara, direttore sportivo della Roma nonché ex dirigente rossonero. Ecco le sue parole proprio sulle voci su Dovbyk e Gimenez a Sky Sport 24.