Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, senti Massara: “Gimenez e Dovbyk? Uno scambio mai partito”

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, senti Massara: “Gimenez e Dovbyk? Uno scambio mai partito”

Milan, senti Massara: 'Gimenez e Dovbyk? Uno scambio mai partito'
Frederic Massara, direttore sportivo della Roma nonché ex dirigente rossonero. Ecco le sue parole proprio sulle voci su Dovbyk e Gimenez
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, mancano ormai poche ore al termine della sessione estiva: si chiude infatti questo lunedì alle 20 per la Serie A. I rossoneri restano molto attivi, sia in uscita che in entrata. Per rinforzare la rosa, il Diavolo starebbe ricercando almeno un innesto per reparto. In mediana, Allegri vorrebbe una mezzala esperta in grado di segnare con continuità. Per la punta, dopo i tanti nomi da Hojlund fino ad arrivare a Vlahovic, Dovbyk sembrerebbe essere il primo obiettivo, ma non in uno scambio eventuale con Gimenez.

Milan, Massara spegne e stoppa le voci

—  

A confermarlo anche Frederic Massara, direttore sportivo della Roma nonché ex dirigente rossonero. Ecco le sue parole proprio sulle voci su Dovbyk e Gimenez a Sky Sport 24.

LEGGI ANCHE

"Non è partito lo scambio, le ultime ore sono concitate è vero, ma adesso non esiste nulla".

LEGGI ANCHE: Milan, Modric: vecchio a chi? Numeri e prestazione straordinaria>>>

Un no secco quello del dirigente della Roma. Vedremo se in questi due giorni si riaprirà la possibilità o se il Milan proverà comunque a chiudere per l'attaccante ucraino a prescindere.

Leggi anche
Milan, Moretto: “Dovbyk? Si lavora al prestito con diritto”. E su Rabiot …
Milan, Rabiot e Dovbyk: che novità! Nkunku dice tutto. In attacco vivo anche …

© RIPRODUZIONE RISERVATA