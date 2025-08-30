Milan, Modric: vecchio a chi? Numeri e prestazione straordinaria

Lecce-Milan 0-2, i rossoneri si riprendono subito dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese durante la prima partita della Serie A 2025-26. Un buon atteggiamento del Diavolo, poi culminato nella ripresa con i gol di Loftus-Cheek e Pulisic. Grandissimo protagonista della sfida Luka Modric, autore dell'assist per il primo gol del Milan e di una partita a tutto campo, dominando in lungo e in largo il centrocampo. Ecco le pagelle del croato dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA