LECCE-MILAN

Lecce-Milan, Modric: “Ambiente bello. Ecco cosa mi chiede Allegri”

Lecce-Milan, Modric: 'Ambiente bello. Ecco cosa mi chiede Allegri'
Luka Modric, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lecce-Milan 0-2, così Modric nel post-partita di 'DAZN'

—  

Sul Milan e la vita in Italia: "Sono felice qui al Milan, mi sento appagato qui in Italia e finora sta andando tutto bene".

Sui propri compagni di squadra: "I miei compagni fanno di tutto per farmi integrare e rendere più facile la mia vita a Milano. Attorno a me ho davvero un ambiente bello, sono davvero felice della mia prima vittoria al Milan".

Su Massimiliano Allegri: "Il mister mi chiede di comunicare tanto con i miei compagni, soprattutto con quelli più giovani. Sto imparando la lingua, mi piace l'Italia".

Sul Milan e la Serie A: "Fin da piccolo guardavo questo campionato per la presenza di tanti giocatori croati, soprattutto con il Milan che era la mia squadra preferita".

