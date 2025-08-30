Lecce-Milan, Modric: “Ambiente bello. Ecco cosa mi chiede Allegri”

Luka Modric , centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lecce-Milan , partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lecce-Milan 0-2, così Modric nel post-partita di 'DAZN'

Sul Milan e la vita in Italia: "Sono felice qui al Milan, mi sento appagato qui in Italia e finora sta andando tutto bene".