Lecce-Milan, Allegri su Nkunku: “Non so come potrò utilizzarlo”

Nella tarda serata di ieri è atterrato a Milano Christopher Nkunku, il nuovo attaccante del Milan. Il francese ex Chelsea ha svolto oggi le visite mediche, ha ottenuto l'idoneità sportiva e si è recato a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al club fino al 2030. Nella giornata di domani arriverà l'annuncio ufficiale del nuovo acquisto da parte della società. Si tratta di un innesto inaspettato, poiché continua a mancare nella rosa di Allegri un 'numero 9' che possa far concorrenza a Gimenez.