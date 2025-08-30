Lecce-Milan, Allegri su Nkunku: “Non so come potrò utilizzarlo”

L'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato del nuovo acquisto Nkunku ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Lecce-Milan
Nella tarda serata di ieri è atterrato a Milano Christopher Nkunku, il nuovo attaccante del Milan. Il francese ex Chelsea ha svolto oggi le visite mediche, ha ottenuto l'idoneità sportiva e si è recato a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al club fino al 2030. Nella giornata di domani arriverà l'annuncio ufficiale del nuovo acquisto da parte della società. Si tratta di un innesto inaspettato, poiché continua a mancare nella rosa di Allegri un 'numero 9' che possa far concorrenza a Gimenez.
In ogni caso, Nkunku può portare molta qualità nel reparto offensivo rossonero. L'ex Lipsia è anche duttile: può essere impiegato in varie posizioni sul fronte d'attacco. C'è dunque grande curiosità per il ruolo che riuscirà a ritagliarsi con la maglia rossonera. Al termine di Lecce-Milan, partita vinta per 0-2 dai rossoneri, a Massimiliano Allegri - ai microfoni di Sky Sport - è stato chiesto un commento sull'arrivo di Nkunku. Di seguito, si riportano le sue parole.