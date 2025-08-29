Lecce-Milan, Allegri: “Mercato? La società lavora per giocatori importanti”

Su Luka Modrić e il modo di giocare a centrocampo: "Con Modrić in campo, che è straordinario, abbiamo tenuto bene palla e campo, ma ad un certo punto bisognava variare un po' le giocate. Nella ripresa abbiamo giocato la palla un po' lunga e abbiamo fatto bene, è stata una bella vittoria contro un buon Lecce".

Sul mercato e le caratteristiche dell'attaccante tipo :"Non è questione di caratteristiche, magari potremo giocare anche se attaccante, è questione di come si sta in campo. Santiago Giménez ha fatto bene, è da solo venti giorni con la squadra e sta trovando la condizione, lui come anche altri giocatori".

Sul cambio modulo: "I giocatori li devo conoscere bene, abbiamo fatto un pre campionato a giocare in un modo ma non vuol dire che cambiamo modo di giocare, è un discorso più ampio, io devo fare le scelte in base alle qualità dei miei ragazzi".

Sul mercato ancora in corso: "La società sta facendo bene e lavorando per portare giocatori importanti, perché qui devono arrivare giocatori importanti. Noi lavoriamo per fare il nostro meglio".