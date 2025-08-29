Pianeta Milan
LECCE-MILAN

Lecce-Milan, Allegri: “Mercato? La società lavora per giocatori importanti”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita DAZN 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lecce-Milan, così Allegri nel post-partita di 'DAZN'

—  

Sulla partita e sulla vittoria: "Non abbiamo rischiato troppo è vero, ma in diverse situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, giocando corti bene. Sicuramente questo è un buon passo per questo inizio di stagione".

Su Luka Modrić e il modo di giocare a centrocampo: "Con Modrić in campo, che è straordinario, abbiamo tenuto bene palla e campo, ma ad un certo punto bisognava variare un po' le giocate. Nella ripresa abbiamo giocato la palla un po' lunga e abbiamo fatto bene, è stata una bella vittoria contro un buon Lecce".

Sul mercato e le caratteristiche dell'attaccante tipo :"Non è questione di caratteristiche, magari potremo giocare anche se attaccante, è questione di come si sta in campo. Santiago Giménez ha fatto bene, è da solo venti giorni con la squadra e sta trovando la condizione, lui come anche altri giocatori".

Sul cambio modulo: "I giocatori li devo conoscere bene, abbiamo fatto un pre campionato a giocare in un modo ma non vuol dire che cambiamo modo di giocare, è un discorso più ampio, io devo fare le scelte in base alle qualità dei miei ragazzi".

Sul mercato ancora in corso: "La società sta facendo bene e lavorando per portare giocatori importanti, perché qui devono arrivare giocatori importanti. Noi lavoriamo per fare il nostro meglio".

