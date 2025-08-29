Lecce-Milan, Di Francesco: “Potevamo far meglio. Gli episodi non ci hanno favorito”

Eusebio Di Francesco , allenatore giallorosso, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Lecce-Milan , partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Potevamo essere più bravi nel palleggio e abbiamo pagato due ingenuità che non puoi permetterti contro una squadra forte come il Milan. Gli episodi non ci hanno favorito, abbiamo preso il secondo gol su due rimpalli, ma potevamo fare di più negli ultimi venti-venticinque metri dando più qualità, nel primo tempo abbiamo fatto giocate interessati ma poi siamo stati poco incisivi nell’andare a cercare la porta“.