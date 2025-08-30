Calciomercato Milan, Guidi: 'Akanji vorrebbe restare al City, ma ...'

I rossoneri sono alla ricerca di un difensore affidabile sul calciomercato per rinforzare il reparto. Lo ha confermato dal direttore sportivo Igli Tare nel prepartita di Lecce-Milan. In particolare, il dirigente albanese ha fatto proprio il nome di Manuel Akanji, di proprietà del Manchester City. Se trovare l'accordo con i 'Citizens' non dovrebbe essere complicato, appare invece più difficile convincere il giocatore ad accettare la destinazione. Ha confermato ciò Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, tramite un post sul suo profilo X.