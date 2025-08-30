Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Guidi: “Akanji vorrebbe restare al City, ma …”

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha dato un aggiornamento sul calciomercato del Milan. Ecco la situazione di Akanji
I rossoneri sono alla ricerca di un difensore affidabile sul calciomercato per rinforzare il reparto. Lo ha confermato dal direttore sportivo Igli Tare nel prepartita di Lecce-Milan. In particolare, il dirigente albanese ha fatto proprio il nome di Manuel Akanji, di proprietà del Manchester City. Se trovare l'accordo con i 'Citizens' non dovrebbe essere complicato, appare invece più difficile convincere il giocatore ad accettare la destinazione. Ha confermato ciò Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, tramite un post sul suo profilo X.

Calciomercato Milan, difficile la pista Akanji

Ecco le parole del giornalista: "Il Milan continua a inseguire Akanji, ma non è la priorità dello svizzero a ora. Akanji vorrebbe stare al City, che però gli ha dato il foglio di via. Riusciranno i rossoneri a convincere Akanji, che ha pure altre opzioni sul tavolo?".

La pista prioritaria per la difesa rossonera si fa dunque difficile. Alla volontà del giocatore, infatti, bisogna aggiungere l'interessamento di altre squadre, le quali - per esempio - giocheranno la Champions League quest'anno. Questo può essere un punto a favore delle pretendenti rispetto al Milan. Nella giornata di ieri si è fatto il nome del Tottenham.

