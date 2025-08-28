Milan, Akanji è un grande sì: ecco i motivi. C’è un solo dubbio

Akanji potrebbe essere davvero il tassello mancante nella difesa del Milan: con la Cremonese abbiamo visto un reparto non sempre compatto e attento che ha un disperato bisogno di un leader e quale giocatore migliore di un centrale difensivo che ha giocato così tanto in una squadra forte e vincente come il Manchester City. Akanji è un leader, un difensore dall'esperienza enorme che ha comunque ancora anni importanti di carriera da giocare (è un classe '95). In carriera ha giocato in tutti i ruoli della difesa, quindi non ci dovrebbero essere problemi. L'unico dubbio potrebbe essere il modo di giocare: con Guardiola è sempre stato abituato ad avere il pallino di gioco, con Allegri potrebbe dovere giocare più basso.