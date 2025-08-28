Pianeta Milan
Milan, Akanji è un grande sì: ecco i motivi. C’è un solo dubbio

Milan, Akanji potrebbe essere il colpo finale in difesa per i rossoneri. Lo svizzero potrebbe essere il tassello mancante del reparto. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Akanji potrebbe essere il difensore esperto tanto ricercato dai rossoneri. Il Diavolo, infatti, al momento ha quattro centrali di ruolo in rosa: Tomori, Pavlovic, Gabbia e De Winter. Allegri sembrerebbe essere sempre più indirizzato alla difesa a tre, per questo un giocatore importante ed esperto come lo svizzero potrebbe essere davvero il tassello mancante. Inoltre potrebbe essere un'occasione di mercato, visto che il Manchester City potrebbe vendere per circa 15 milioni di euro. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato le sue partite con la maglia dei citizens.

Milan, Akanji è quello che ti manca in difesa! Resta solo un dubbio

Andiamo a vedere i numeri del difensore grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Per Akanji 136 presenze con il Manchester City (di cui 118 da titolare) dal 2022 al 2025. 5 gol e due assist, quasi due salvataggi a partita, poco più di un contrasto di media. 7 volte arrivato nella parte avversaria del campo. 2 passaggi e mezzo lunghi di media. Un'ottima percentuale di passaggio sopra il 90% e più del 50% di duelli vinti. Numeri veramente interessanti e, come possiamo vedere dalla heatmap, Akanji ha giocato spesso nella parte destra del campo, spingendosi anche in avanti non di rado.

Akanji potrebbe essere davvero il tassello mancante nella difesa del Milan: con la Cremonese abbiamo visto un reparto non sempre compatto e attento che ha un disperato bisogno di un leader e quale giocatore migliore di un centrale difensivo che ha giocato così tanto in una squadra forte e vincente come il Manchester City. Akanji è un leader, un difensore dall'esperienza enorme che ha comunque ancora anni importanti di carriera da giocare (è un classe '95). In carriera ha giocato in tutti i ruoli della difesa, quindi non ci dovrebbero essere problemi. L'unico dubbio potrebbe essere il modo di giocare: con Guardiola è sempre stato abituato ad avere il pallino di gioco, con Allegri potrebbe dovere giocare più basso.

