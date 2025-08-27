Pianeta Milan
MILAN-CREMONESE

Milan, problema profondità e poche alternative: le chiavi contro la Cremonese | VIDEO

Milan-Cremonese 1-2, i rossoneri hanno perso la prima partita a San Siro della Serie A 2025-26. 'Dazn' analizza la sfida vista da bordocampo
Emiliano Guadagnoli
Milan-Cremonese 1-2, i rossoneri hanno perso la prima partita a San Siro della Serie A 2025-26. Il Diavolo non è riuscito a trovare le chiavi giuste per battere la squadra di Davide Nicola. Il canale 'YouTube' di 'Dazn' ha pubblicato un video molto interessante: l'analisi della partita vista da bordocampo. Ecco le chiavi più interessanti.

Milan-Cremonese, l'analisi

Dazn fa il punto sulla partita vissuta appunto da bordo campo. Già dai primi minuti i rossoneri si sono poggiati su Modric, ma c'è stata subito la sensazione di mancanza di ritmo. Per questo gli assistenti di Allegri consigliano di giocare uomo su uomo per attaccare la profondità. Senza Leao toccherebbe a Loftus-Cheek, ma non la cerca. Poi il cambio con Modric e Fofana davanti alla difesa, con Allegri che vorrebbe qualcuno per puntare e saltare l'uomo. Anche nel secondo tempo viene sottolineato il mancato attacco alla profondità di Loftus-Cheek.

Allegri si lamenta dei gol subiti e anche delle poche alternative dalla panchina, con il solo Chukwueze come cambio offensivo possibile.

