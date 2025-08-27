Milan-Cremonese 1-2, i rossoneri hanno perso la prima partita a San Siro della Serie A 2025-26. 'Dazn' analizza la sfida vista da bordocampo

Milan-Cremonese 1-2, i rossoneri hanno perso la prima partita a San Siro della Serie A 2025-26. Il Diavolo non è riuscito a trovare le chiavi giuste per battere la squadra di Davide Nicola. Il canale 'YouTube' di 'Dazn' ha pubblicato un video molto interessante: l'analisi della partita vista da bordocampo. Ecco le chiavi più interessanti.