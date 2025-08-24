Milan-Cremonese 1-2, pessima partenza per i rossoneri di Massimiliano Allegri che contro la neopromossa fanno tantissima fatica in entrambe le fasi e non riescono a creare e a portare a casa una vittoria che sarebbe stata importante. A centrocampo quello più ispirato è stato senz'altro Modric, forse uno dei pochi a salvarsi durante la nefasta serata rossonera. Ecco le pagelle del croato dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Milan, Modric si salva e poi? A centrocampo sorge un grande dubbio
PAGELLE MILAN
Milan, Modric si salva e poi? A centrocampo sorge un grande dubbio
Milan, Luka Modric è stato tra i protagonisti positivi della sconfitta rossonera contro la Cremonese. Ecco le pagelle e l'analisi
© RIPRODUZIONE RISERVATA