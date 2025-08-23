Milan-Cremonese 1-1 (45′): classe Modric; gol Pavlovic | Serie A News

Al 10', si affaccia anche la Cremonese nell'area di rigore di Mike Maignan. Alessio Zerbin va via a Pervis Estupiñán, cede il pallone a Federico Bonazzoli il quale, a sua volta, prova a servire David Okereke nel cuore dell'area piccola milanista, ma Gabbia sventa tutto. Un minuto più tardi, sempre Okereke insidioso, ma Maignan fa buona guardia sul suo cross.

La partita scorre via con un buon ritmo e una discreta intensità e al 16', sugli sviluppi di un corner, Estupiñán prova la botta da fuori area. Pallone fuori di poco e primi applausi di 'San Siro' per il terzino sinistro ecuadoriano che ha raccolto in estate l'eredità - non facile - di Theo Hernández. Al 19', sul lancio illuminante di Modrić, Giménez trova la via del gol ma l'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari annulla, giustamente, la rete per fuorigioco netto dell'attaccante messicano.

Al 22' il muro difensivo della Cremonese respinge la conclusione di Fofana. Poi, sul capovolgimento di fronte, Michele Collocolo ruba palla a Strahinja Pavlović e la cede a Bonazzoli. Conclusione, mancina, dell'attaccante grigiorosso e gran parata di Maignan sul primo palo. La gara, insomma, la fa il Milan ma gli ospiti sono in partita, eccome. Lo si vede anche al 24', quando Jari Vandeputte trova, sulla sinistra, l'accorrente Giuseppe Pezzella: tiro al volo del mancino ospite ed esterno della rete.

Quindi nessuno si stupisce quando, al 28', la Cremonese va in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, la palla arriva a Zerbin. Sul suo cross, da sinistra, Federico Baschirotto anticipa Pavlović e, di testa, fa secco l'immobile Maignan. Loftus-Cheek, al 35', viene toccato in area e chiede il calcio di rigore. Per l'arbitro Collu, però, non c'è niente. Il Diavolo di Allegri soffre le ripartenze degli ospiti e la reazione dei rossoneri è piuttosto sterile. Audero, di fatto, non viene mai impegnato per i successivi dieci minuti di gioco.

Sfortuna per il Milan, al 44', quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Christian Pulisic, Giménez - approfittando di una brutta uscita alta di Audero, si gira e tira di sinistro: pallone sul fondo. Il Milan, però, un po' a sorpresa trova il pareggio, quando, nel primo e unico minuto di recupero, Alexis Saelemaekers ruba palla a Zerbin (tra le proteste degli ospiti, che chiedevano un fallo), scarica a sinistra per Estupiñán che crossa di prima intenzione. Bel colpo di testa di Pavlović da distanza ravvicinata e gol rossonero!

Non c'è più tempo. Milan-Cremonese 1-1 al 45': i rossoneri devono fare molto di più se vorranno portare a casa la vittoria. Per troppi minuti, infatti, il Diavolo è stato in balia di una squadra, quella ospite, molto più povera dal punto di vista tecnico. Ma messa meglio in campo e apparsa maggiormente determinata.